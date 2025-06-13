DGS Geç Başvurular 13 Haziran 2025

DGS BAŞVURULARI GÜNDEMDE

20 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları son günlerde yoğun ilgi görüyor. 2025 DGS başvuru işlemleri, 21 Mayıs ile 2 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Adaylar, başvurularını ÖSYM’nin resmi sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden tamamladı. Geçtiğimiz haftalarda sona eren DGS başvurularının ardından şimdi gözler DGS geç başvuru tarihine çevrildi.

GEÇ BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI

2025 DGS geç başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre belirlendi. DGS geç başvuruları 13 Haziran 2025 Cuma günü alınacak. Adaylar bu tarih içinde geç başvurularını tamamlayabiliyor.