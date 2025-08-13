Diagne, Amedspor’la İmza Attı

Amed Sportif Faaliyetler, Mbaye Diagne ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladı. Diagne, kulübün başkan yardımcısı Cahit Akın ve bazı taraftarların katılımıyla merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı’ndaki Amed Store’da gerçekleşen imza töreninde, yeşil-kırmızı renklere bağlayacak sözleşmeyi imzaladı.

İmza töreninin ardından Diagne, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak takımın ve kendi hedefinin Süper Lige yükselmek olduğunu ifade etti. Bu hedef doğrultusunda elinden gelenin en iyisini yapacağını belirtti. “Hedefim en az 25 gol” ifadesini kullanan Diagne, “Belki daha fazla da olabilir. Futbol takım oyunu, o yüzden kimse bunu tek başına yapamaz. Bunu takım arkadaşlarım, kulübümüz ve en önemlisi taraftarlarımızın yardımıyla gerçekleştireceğim” şeklinde konuştu. Taraftar desteğiyle Süper Lig’e yükselebileceklerini umduğunu da sözlerine ekledi.