Diego Carlos’tan İlk Röportaj: Fenerbahçe’ye Mutluyum

BREZİLYALI SAVUNMA OYUNCUSU DİEGO CARLOS’A AÇIKLAMALAR

Sarı-lacivertli ekibin kadrosuna kattığı Brezilyalı defans oyuncusu Diego Carlos, Fenerbahçe Televizyonu’na önemli açıklamalarda bulundu. 3,5 yıllığına Fenerbahçe ile anlaşan Carlos, ilk röportajında transfer süreci, takım hakkındaki görüşleri ve oyun stili hakkında detaylar paylaştı.

FENERBAHÇE’DE OLDUĞU İÇİN MUTLU

Duygularını dile getiren Diego Carlos, “Burada olduğum için çok mutluyum. Harika karşılandım. Buraya gelmeden önce de sosyal medyadan çok fazla mesaj almıştım taraftarlarımızdan. Aynı zamanda stadyumu ve taraftarlarımızı da görme imkânım oldu. Takıma nasıl itici güç olduklarına şahitlik ettim. Şehrin de çok güzel olduğunu gördüm. Umarım bir an önce Fenerbahçe’ye elimden geldiğince katkı sağlamaya başlarım” şeklinde konuştu.