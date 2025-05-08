CHP GENEL BAŞKANINDAN AÇIKLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Silivri’de ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklamalarda bulundu. Ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, “Kendilerini ziyaret ettim. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın rahatsızlandığını doktor kontrolüne gittiğini sonra da hastaneye sevk edildiğini öğrendik. Kendisini arkadaşlarım da takip ediyor. Sağlığını olumsuz etkileyen bu durumun bir an önce kalkmasını umut ediyoruz. Bunu hem 19 Mart’tan sonra içeride tutulan arkadaşlarımız için hem de istisna olarak kullanılacak durumun genelleşmesinin hukuk açısından üzücü olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

HUKUKUN İHLALI VE TUTUKLULUK DURUMU

Özel, tutuklama süreçlerinin hukuk fakültelerinde ilk etapta hak ihlali olarak değerlendirildiğine dikkati çekerek, “Bugün tutukluluk bir cezaya dönüştürülmüş durumda. Bu tutuklama sırasında, zaten soruşturma evresi gizli olması gerekirken, kanıtlar ortada. Hiç sorulmamış sorular sorulmuş gibi servis ediliyor. İddiamız şudur biz bu davanın TRT ve isteyen tüm televizyonlar tarafından canlı olarak verilmesini talep ediyoruz” dedi.

DİJİTAL DARBENİN ETKİLERİ

19 Mart tarihindeki duruma da atıfta bulunan Özgür Özel, “Dijital darbe evresiyle karşı karşıyayız. Darbenin dijital ayağını hayata geçirerek Sayın İmamoğlu’nun X hesabını kapatarak onunla mücadele etmeye çalışıyorlar. Dünya siyasi tarihinde elindeki gücü bu kadar haksızca kullanan bir başkası yoktur” şeklinde konuştu. Özel ayrıca, “Tarihimizde başka siyasetçi de yoktur ki cumhurbaşkanı olmaması için bu kadar hukuk çiğnensin. Güç gösterme evresinde gözaltına almalar, terörden yolsuzluktan yargılamalar. Biz bu şoku, milletimizle birlikte tepki göstererek atlattık. İktidar şok evresine girdi. Bazı geri adımlar atmaya toplumun tepkisini anlamaya çalıştı. Sonra sertleşme evresine girdiler. Babasının 40 yıllık emeği olan şirketine, eşinin, dostunun hesaplarına şirketlerine el koyarak algı yaratmaya çalıştılar. MASAK raporu ile hiçbir şeyi destekleyemediler. Utanç içindeler gerçekten ne yapacaklarını şaşırdılar” dedi.