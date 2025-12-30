“Dijital Dönüşüm Zirvesi Taksim’de Gerçekleşti”

World Media Group, beşincisi düzenlenen zirveye bu yıl yüksek bir katılım sağlayarak etkinliği başarıyla tamamladı. Zirvenin açılışını yapan World Media Group Genel Yayın Yönetmeni ve Endüstri 4.0 Türkiye Koordinatörü İlker Kaplan, katılımdan duyduğu memnuniyeti şu şekilde ifade etti: “Türkiye’nin teknolojik lokomotifi olan onlarca büyük firmayı ve yüzlerce katılımcıyı bir araya getirdiğimiz bu zirve, ülkemizin dijital geleceğine olan inancı bir kez daha kanıtladı. Bugün burada sadece teknolojiyi değil, toplumsal dönüşümü de konuştuk.”

ODAK NOKTASI: TOPLUM 5.0

Zirve boyunca gerçekleştirilen oturumlar, teknolojinin üretim verimliliği dışındaki insan refahı ve çevresel sürdürülebilirlik açısından nasıl kullanılacağını ele aldı. Öne çıkan başlıklar arasında; akıllı teknolojilerin sanayiye entegrasyonu, genişletilmiş gerçeklik çözümlerinin maliyet avantajları ve fosil yakıtlardan hidrojen enerjisine geçiş süreci gibi konular yer aldı.

GÖRKEMLİ ÖDÜL TÖRENİ

Zirvenin en dikkat çekici anlarından biri, “Endüstrinin Yıldızları” ödül töreniydi. Üniversite, STK ve sektör temsilcilerinden oluşan seçici kurulların değerlendirmesi sonucunda, Endüstrinin Yıldızları, KOBİ’nin Yıldızları ve Ar-Ge’nin Yıldızları kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu. Törenle yapılan ödüller, başarı gösteren firmalara, isimlere ve üniversitelere takdim edildi.

CANLI YAYINLA DÜNYA GENELİNDEN İLGİ

World Media Group’un çeyrek asırlık yayıncılık tecrübesiyle düzenlenen zirve, fiziksel katılımın yanı sıra www.ekonomiknokta.tv üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınla binlerce izleyiciye ulaştı. Etkinlik, sabah kaydı ve kahvaltıyla başladı ve İlker Kaplan’ın “Dijital Dönüşümde Neredeyiz? Nerede Olmalıyız?” başlıklı konuşmasıyla ilerledi. Ardından Endüstri 4.0 ile ilgili video gösterimi yer aldı ve zirve, uluslararası temsilcilerin konuşmalarıyla devam etti.

ENDÜSTRİ 4.0’IN YILDIZLARI ÖDÜL TÖRENİ

“Endüstrinin Yıldızları” ödül töreninde, üniversite ve sektör temsilcilerinden oluşan seçici kurul tarafından ödüller verildi. Ion Akademi Kurucusu Ali Rıza Ersoy, Tezmaksan CEO’su Hakan Aydoğdu ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ödülleri alırken, Hakan Aydoğdu yurtdışında bulunduğu için ödülünü Tezmaksan Robot Teknolojileri Genel Müdürü Serhat Volkan Yılmaz aldı.

SUNUMLAR DİKKATLE İZLENDİ

AGS Güç Aktarım Sistemleri Ürün Müdürü Selim Acar, “Elektrik Motorları Sektörü ve Dijital Dönüşüm” konulu sunumunu yapmasının ardından İ.T.Ü Robot Kulübü Başkanı Hilal Çolakoğlu sahne aldı. Ayrıca, Ar-Ge’nin Yıldızları ödülü İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından kazanıldı.

DİJİTAL SUNUMLAR VE DEĞERLENDİRMELER

Sabahtan öğlene kadar çeşitli üniversitelerin akademisyenleri, ürün yaşam döngüsü, sürdürülebilirlik ve dijital ikiz teknolojileri gibi konularda kapsamlı sunumlar gerçekleştirdi. Dünya genelinden gelen ilgi ile birlikte, zirve, altmış basın yayın organında yer buldu ve katılımcılara teşekkür sertifikası verildi.

ÖĞLE ARASI ETKİNLİKLERİ

Öğle arası, Taksim Square Otel’in teras katında boğaz manzaralı bir öğle yemeğiyle sürdü. Tüm davetliler bu süreçte sohbet ederek etkileşimde bulundular.

ÖĞLE SONRASI PROGRAM

Öğle sonrası programda Koç Grubu ve diğer büyük markaların sırasıyla sahne alması dikkat çekti. Tezmaksan IT Direktörü Zeki Volkan İşcen “Kapasitematik – Endüstriyel Üretimde IoT” konulu sunumunu yaptı. Beko’dan yöneticiler, robotik ve endüstri 4.0 uygulamalarını anlatan sunumlar gerçekleştirdi. Ford Otosan’dan ise akıllı üretim uygulamaları üzerine bilgiler paylaşıldı. Keynote Speaker Mert Sadıkzade de “Entropi Çağında Yapay Zeka: Kararı Kim Veriyor” sunumuyla “Toplum 5.0” kavramını gündeme taşıdı.

KOBİ’NİN YILDIZLARI SERTİFİKA TÖRENİ

Zirvenin kapanış bölümünde KOBİ’nin Yıldızları sertifika töreni düzenlendi. Orsa Dış Ticaret, ARC ve Eyopan’a sertifikaları verildi. Törenin ardından düzenlenen coffee break ve B2B görüşmeleriyle katılımcılar arasındaki ilişkilerin güçlenmesi hedeflendi. Dijital dönüşümün nabzını tutan bu zirve, Türkiye’nin sanayi hamlesine ışık tutarak noktalandı.