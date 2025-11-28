Dijital Dünyada Çocukları Koruma Stratejileri Gelişiyor

Bakan Uraoğlu, TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu ile görüştü

Bakanlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’nun TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu heyetiyle yaptığı toplantıyı kamuoyuna duyurdu. Uraloğlu, bu toplantıda çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklerden korunmasının büyük bir yükümlülük olduğunu vurguladı. Dijital dünya ve sosyal medya kullanımının birçok fırsatı yanı sıra önemli riskleri de beraberinde getirdiğini ifade eden Uraloğlu, siber zorbalık, çevrim içi taciz ve uygunsuz içerikler gibi tehlikelerin gençler üzerinde en fazla olumsuz etkiler yarattığını dile getirdi.

DİJİTAL DÜNYADA ÇOCUK GÜVENLİĞİ ARTIRILIYOR

Uraloğlu, çocukların ve gençlerin dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklere karşı yürütülen çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Sosyal medyada yaş sınırlamaları başta olmak üzere, gençlerimizin dijital dünyada daha güvenli, bilinçli ve verimli olabilmeleri için neler yapılabileceğini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik.” açıklamasında bulundu. Sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemelerle ilgili geniş istişarelerde bulunduklarını ifade eden Uraloğlu, “Zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim mekanizmaları oluşturmayı ve dijital platformların sorumluluklarını artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, çocuklarımızın sosyal medyaya erişimi ve kullanıcı hesabı oluşturması için ebeveyn onayı ve denetimini esas almayı planlıyoruz.” dedi.

ÇOCUKLARIN SUÇLARINA YENİ DÜZENLEMELER

Hükümet, çocukların işlediği suçlarla ilgili yeni düzenlemeler üzerinde çalışmalarını tamamlamış durumda. Yapılan düzenlemeyle, beş farklı kanunda değişiklik yapılması öngörülüyor. Toplamda 17 maddeden oluşan taslakta iki ana başlık belirlenmiş. Bunlar, Çocuk Suçluyla Mücadeleye Yönelik Düzenlemeler ve Çocukların Dijital Tehlikelerden Korunmasına Yönelik Düzenlemeler.