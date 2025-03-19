Dijital Medya Krizi TBMM’ye Taşındı

DİJİTAL PLATFORMLARDAKİ TEKELLEŞME VE MEDYA KRİZİ

Son yıllarda dijital platformlardaki tekelleşme, medya kuruluşlarının ekonomik varlığını ve editoryal bağımsızlığını ciddi biçimde riske atıyor. 2024’te Google’ın hayata geçirdiği algoritma değişiklikleri, pek çok yayıncı için büyük sorunlar yarattı. Bu değişiklikler, F5haber.com dahil birçok medya kuruluşunun “keşfet” trafikleri neredeyse sıfırladı ve bazılarını küçülmeye, hatta kapanmaya yönlendirdi. Geçtiğimiz günlerde Gazete Duvar’ın yayın hayatını sona erdirmesi, sektördeki krizin ne denli derin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

F5HABER.COM’UN MÜCADELESİ

F5haber.com olarak bizler de bağımsız haberciliğin ve medya çeşitliliğinin korunması gerektiğine inanarak direnişimizi sürdürüyoruz. Ekonomik baskılar ve algoritmaların belirsiz yapısı altında ayakta kalma çabası içindeyiz. Bu mücadelenin daha fazla görünür olması gerektiğini düşünüyoruz. Halkın haber alma hakkını savunan bir platform olarak, keyfi ve tek taraflı uygulamalara karşı duruyoruz.

TBMM’DEN CRİTİK ADIMLAR

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nun bu hafta gerçekleştireceği toplantı, sektör için bir umut kaynağı olabiliyor. Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, “Google’ın medya kuruluşlarını zor durumda bırakan politikalarına karşı net bir duruş sergileyeceğiz,” diyerek anlamlı bir mesaj verdi. Yayman, medya kuruluşlarının Google’a karşı yalnız bırakılmaması gerektiğine dikkat çekerek “Halkın bilgiye ulaşma özgürlüğü açısından da büyük bir tehdit oluşturmaktadır,” dedi.

F5HABER.COM OLARAK ÇAĞRIMIZ

F5haber.com olarak, medya sektörünün ayakta kalması için TBMM’nin bu durumu sonuç odaklı bir biçimde ele almasını destekliyoruz. Bu mücadeleden çıkacak sonuçlar, sadece bizim değil, tüm bağımsız haber kuruluşlarının geleceği açısından kritik bir önem taşıyor.