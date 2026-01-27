Dijitalleşme İle Elektrik Bağlantı Süreçlerinde Yenilik

dijitallesme-ile-elektrik-baglanti-sureclerinde-yenilik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği’nde yenilikler gerçekleştirdi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YENİ YASALAR

Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle birlikte, elektrik bağlantı başvurularının dijital platforma aktarılması ve lisanssız elektrik üretim tesislerinin şebekeye bağlantı esaslarının yeniden belirlenmesi öngörüldü. EPDK’nın yayımladığı ‘Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, yürürlüğe girdi. Bu değişiklikle, elektrik bağlantı süreçlerinin dijitalleşmesi amacıyla adımlar atıldı ve lisanssız elektrik üretimine dair bağlantı kuralları yenilendi.

YENİ DÖNEM BAĞLANTILARDA

Yapılan düzenleme ile elektrik bağlantı başvuruları dijital ortama taşınırken, lisanssız elektrik üretim tesislerinin şebekeye bağlantı esasları yeniden düzenlendi. Başvurular artık dağıtım şirketlerinin internet siteleri üzerinden gerçekleştirilecek. Dağıtım şirketleri, 7 gün 24 saat çalışacak çevrimiçi sistemler kuracak. Lisanssız üretim tesisleri için bağlantı mesafelerine sınırlama getirildi ve ortak hat ile trafo kurulmasına olanak sağlandı. Ayrıca, şebeke yatırımlarını gerçekleştiren yatırımcılar, sonradan katılan kullanıcılar için katılım bedeli talep edecek. Tarımsal ve kırsal bağlantılara dair de yeni kriterler belirlendi.

