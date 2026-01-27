ABD Tarife Artışını Güney Kore’ye Duyurdu

abd-tarife-artisini-guney-kore-ye-duyurdu

ABD BAŞKANI TİCARET ANLAŞMALARINA VURGU YAPTI

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret anlaşmalarının ülke için büyük önem taşıdığını dile getirdi. Anlaşmalardaki tarafların mutabakatları doğrultusunda tarifeleri düşürmek için hızlı adımlar attıklarını belirten Trump, ticaret ortaklarından benzer bir yaklaşım beklediklerini ifade etti. Güney Kore parlamentosunun ABD ile yaptığı ticaret anlaşmasına uymadığını iddia etti.

“GÜNEY KORE’YE YÖNELİK TARİFELERİ YÜZDE 25’E ÇIKARIYORUM”

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile bir ‘büyük anlaşmaya’ vardıklarını hatırlatan Trump, 30 Temmuz 2025’te gerçekleşen müzakereler sırasında şartları yeniden gözden geçirdiklerini bildirdi. Trump, “Kore Parlamentosu tarihi ticaret anlaşmamızı yürürlüğe koymadığı için, ki bu onların takdirindedir, Güney Kore’ye yönelik otomobil, kereste, ilaç ve diğer tüm karşılıklı tarifeleri yüzde 15’ten yüzde 25’e çıkarıyorum” dedi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kıyamet Saati Güncellemeleri Bekleniyor: Riskler Artıyor

Bilim camiası, Kıyamet Saati'nin güncellenmesini bekliyor. İbrelerin gece yarısına yaklaşması muhtemel, mevcut durum ise insanlık için en tehlikeli anları simgeliyor.
Gündem

Dijitalleşme İle Elektrik Bağlantı Süreçlerinde Yenilik

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu düzenleme enerji sektöründe önemli yenilikler sunuyor.
Gündem

Beşiktaş’tan Eyüpspor Eşleşmesi Sonrası Açıklama

Beşiktaşlı Cengiz Ünder, Eyüpspor ile elde edilen beraberlik sonrası yaptığı açıklamalarda maçın değerlendirmesini paylaştı.
Gündem

Cenaze Töreninde Miras Kavgası: Kardeşini Öldürdü

Kağıthane'de bir kişi, annesinin cenazesinde kardeşini silahla fatal şekilde vurdu. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.
Gündem

Sergen Yalçın: Futbolda Kolay Maç Olmaz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Eyüpspor karşılaşması öncesinde takımın olumlu bir atmosferde olduğunu ifade ederek, galibiyete odaklandıklarını vurguladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.