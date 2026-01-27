ABD Tarife Artışını Güney Kore’ye Duyurdu

ABD BAŞKANI TİCARET ANLAŞMALARINA VURGU YAPTI

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret anlaşmalarının ülke için büyük önem taşıdığını dile getirdi. Anlaşmalardaki tarafların mutabakatları doğrultusunda tarifeleri düşürmek için hızlı adımlar attıklarını belirten Trump, ticaret ortaklarından benzer bir yaklaşım beklediklerini ifade etti. Güney Kore parlamentosunun ABD ile yaptığı ticaret anlaşmasına uymadığını iddia etti.

“GÜNEY KORE’YE YÖNELİK TARİFELERİ YÜZDE 25’E ÇIKARIYORUM”

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile bir ‘büyük anlaşmaya’ vardıklarını hatırlatan Trump, 30 Temmuz 2025’te gerçekleşen müzakereler sırasında şartları yeniden gözden geçirdiklerini bildirdi. Trump, “Kore Parlamentosu tarihi ticaret anlaşmamızı yürürlüğe koymadığı için, ki bu onların takdirindedir, Güney Kore’ye yönelik otomobil, kereste, ilaç ve diğer tüm karşılıklı tarifeleri yüzde 15’ten yüzde 25’e çıkarıyorum” dedi.