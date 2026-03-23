Dikiz Aynasına Asılan Kokulara 2.719 TL Ceza

Karayolları Trafik Kanunu’nun 30. maddesine göre, araçların güvenli sürüşünü tehlikeye atacak şekilde donatılması yasak. Bu kural dahilinde, sürücünün görüş açısını azaltan ya da yolu görmesini engelleyen her türlü aksesuar “güvenlik ihlali” olarak değerlendiriliyor. Özellikle dikiz aynasına asılan koku ve süs eşyaları, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle denetimlerin ana odak noktası haline gelmiş durumda.

SÜRÜCÜLER DİKKAT: YENİ CEZASI 2 BİN 719 TL!

Araç içinde koku kullanımı yasak değil. Ancak bu kokunun dikiz aynasına asılması ve sürücünün görüşünü kısmen engellemesi durumunda yaptırım uygulanabiliyor. Özellikle şu durumlar risk teşkil ediyor: – Dikiz aynasından sarkan büyük veya dikkat çekici nesneler – Ön camın görüş alanını kapatan süs eşyaları – Sürekli hareket ederek dikkat dağıtan aksesuarlar – Cam hizasında görüşü daraltan büyük kokular. Bununla birlikte, araç içinde küçük, sabit ve görüşü etkilemeyen kokuların kullanımı serbest. Yani doğru konumda ve dikkat dağıtmayan ürünler için ceza uygulanmıyor. Ancak aynaya asılarak görüş açısını etkileyen kullanımlarda durum farklılık gösteriyor.