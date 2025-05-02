Dikkat! Airplay Açığı Tehdit Ediyor

SON GÜVENLİK AÇIKLARI ARAŞTIRILDI

Siber güvenlik alanında faaliyet gösteren Oligo Security, Apple’ın AirPlay özelliği üzerinde önemli güvenlik açıkları tespit etti. Bu açıklar, AirPlay üzerinden kablosuz ağlar aracılığıyla çalışan sistemlere yönelik. Yapılan açıklamalara göre, korsanlar iPhone kullanarak aynı Wi-Fi ağına bağlı diğer cihazlara sızma fırsatı bulabiliyor. Oligo, tespit ettikleri 23 farklı güvenlik açığından ikisinin kötü amaçlı yazılım yaymak amacıyla kullanılabileceğini ifade ediyor. Bu güvenlik açıklarına “AirBorne” ismi verildi.

KORSANLARIN YAPABİLECEKLERİ

Oligo’nun açıklamasına göre, korsanlar bu açıkları kullanarak cihazlara kötü amaçlı yazılım ekleyebiliyor, kişisel verilere ulaşabiliyor ve cihazların çökmesine neden olabiliyor. Ayrıca bu durum, konuşmaların dinlenmesine yol açabilir. Kullanıcılar için önemli bir tehdit oluşturuyor.

AÇIKLARA KARŞI ALINAN ÖNLEMLER

Apple, bu açıklar bildirildikten sonra 31 Mart’ta iPhone, iPad, Mac ve Vision Pro cihazları için bir güvenlik güncellemesi yayınlayarak söz konusu sorunları giderdi. Ancak uzmanlara göre, tehdit tamamen ortadan kalkmış değil. AirPlay uyumlu olan üçüncü taraf cihazlar, üreticileri gerekli güncellemeleri sağlamadığı sürece savunmasız kalabiliyor. Oligo’dan Elbaz, “AirPlay’in desteklendiği cihaz sayısı çok fazla. Bazı cihazlar asla güncellenmeyebilir,” diyerek bu sorunun yaygınlığına dikkat çekti.

KULLANICILARA ÖNERİLER

Korsanlar, güncellenmemiş bir cihaza sızarak ağ üzerindeki diğer cihazlara erişim sağlayabiliyor. Bu nedenle, kullanıcıların Apple cihazlarında en son yazılımın yüklü olduğundan emin olmaları ve kullanılmadığı sürece AirPlay özelliğini kapatmaları tavsiye ediliyor. iPhone’da bu ayarı kapatmak için kullanıcılar, Ayarlar > Genel > AirPlay ve Süreklilik > Otomatik AirPlay > Asla adımlarını izleyerek gerekli önlemi alabilir.