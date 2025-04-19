Dikkat! Sayaç Değişimi Zorunlu Olacak

YENİ DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, milyonlarca hane için önemli bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Resmi Gazete’de yayınlanan “Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği” ile Türkiye genelindeki doğal gaz sayaçlarında büyük bir dönüşüm süreci başlıyor.

ESKİ SAYACININ DEĞİŞİMİ ZORUNLU

Yeni yönetmeliğe göre, 2014 ile 2019 yılları arasında üretilen bütün doğal gaz sayaçlarının 31 Aralık 2025 tarihine kadar zorunlu bir şekilde değiştirilmesi gerekiyor. Bu geniş kapsamlı değişimin amacı ise, eski sayaçların zamanla kaybettikleri ölçüm hassasiyetinden kaynaklanan tüketim hatalarının önüne geçmek ve enerji faturalarında adaleti sağlamak.