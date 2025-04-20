Dikkat! Sayaçlar Zorunlu Değişiyor

DÜZENLEMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, milyonlarca hane için önemli bir adım attı. “Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği” resmî olarak yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenleme ile Türkiye genelinde doğal gaz sayaçlarında büyük bir dönüşüm süreci başlıyor.

YENİ YÖNETMELİK TEMELİ

Yeni yönetmeliğe göre, 2014 ile 2019 yılları arasında üretilen doğal gaz sayaçlarının 31 Aralık 2025 tarihine kadar zorunlu bir şekilde değiştirilmesi gerekiyor. Bu kapsamlı değişim ile hedeflenen ise, eski sayaçların zaman içerisinde kaybettiği ölçüm hassasiyetinden kaynaklanan tüketim hatalarının önüne geçmek ve enerji faturalarında adaleti sağlamak.