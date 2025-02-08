Dilan Polat’tan Anıtkabir Fotoğrafları Paylaşımı

DİLAN VE ENGİN POLAT ANITKABİR ZİYARETİ YAPTI

“Kara para aklama ve vergi kaçırma” suçları nedeniyle 10 ay hapis yatan Dilan ve Engin Polat çifti, ağustos ayında tahliye oldu. Tahliye sürecinin ardından sosyal medya paylaşımlarını sürdürmeye devam eden Dilan Polat, eşi Engin Polat ve bazı aile üyeleri ile birlikte Anıtkabir ziyareti gerçekleştirdi. Aylar aradan sonra, Polat çifti bir kez daha Anıtkabir’i ziyaret etti.

INSTAGRAM’DA PAYLAŞIM YAPTI

Dilan Polat, Anıtkabir ziyareti sırasında çektiği fotoğrafları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Paylaşımlarının ardından birçok yorum gelmesiyle birlikte bu durum, Dilan Polat’ın takipçilerinin dikkatini çekti. Polat çiftinin Anıtkabir görüntüleri üzerinde farklı yorumlar yapıldı, özellikle esprili yaklaşımlar öne çıktı.

DİKKAT ÇEKEN YORUM

Yorumlar arasında en dikkat çekeni ise, “Atam dikkat et dolandırabilir” ifadesi oldu. Bu esprili yorum, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti ve Dilan Polat’ın paylaşımlarına diger kullanıcıların tepkileri arasında yer aldı.