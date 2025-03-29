Dilek İmamoğlu Maltepe Mitingi’nde Konuştu

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASINA TEPKİLER

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve görevden alınması sonrasında, CHP tarafından Maltepe’de bir miting düzenlendi. Etkinlikte konuşan Dilek İmamoğlu, eşinin özgürlüğü ve Türkiye’nin geleceği için “Mücadeleye devam” çağrısı yaptı. Bayram öncesi gerçekleşen mitingde, İmamoğlu’nun açıklamaları dikkat çekti. Konuşmasında adalet, gençler ve birlik temalarına vurgu yapan Dilek İmamoğlu’nun sözleri, alana toplanan kalabalık tarafından büyük ilgiyle dinlendi. İşte konuşmanın öne çıkan noktaları…

BAYRAM VE ADALET VURGUSU

Dilek İmamoğlu, konuşmasına bayramın getirdiği zorluklara değinerek başladı. “Yarın bir bayram sabahına uyanacağız. Ancak yoksulluk, adaletsizlik ve ihmaller yüzünden sevdiklerini kaybedenler için bu bayram sevinci eksik olacak. Bizim ailemiz de bu bayrama eşim olmadan girecek.” İmamoğlu, bu durumun sadece kendilerini değil, hukuksuzlukla karşılaşan diğer kişileri ve ailelerini de etkilediğini ifade etti.

Eşinin siyasi geçmişine atıfta bulunan İmamoğlu, “Ekrem, herkesi eşit gören bir anlayışla İstanbul’u yönetti. İstanbul’da ve Türkiye’nin dört bir yanında tevazuyla dolaştı. Milletin ona sevgisi nedeniyle cezalandırıldığını düşünüyorum.” dedi. Dilek İmamoğlu, bu cezalandırmanın halkın sevgisine engel olamayacağını savundu ve “Hangi demir parmaklık gerçeği hapsedebilir?” sorusunu sordu.

GENÇLERE VE TOPLUMA MESAJ

Konuşmasında gençlere özel bir yer ayıran İmamoğlu, “Ekrem’in tutuklanması gençlerin tepkisini çekti. Onlar, adalete ve demokrasiye sahip çıkmanın bu ülkenin geleceği olduğunu fark etti.” dedi. Gençlerin deprem ve yangın gibi felaketlerde gösterdiği dayanışmayı öven İmamoğlu, “Bu gençleri suçlu gibi göstermeye çalışanlar bu meydana baksın.” diyerek gençlerin hak arayışına desteğini gösterdi. Ayrıca, “Türkiye, evlatlarına acı çektiren bir ülke olmayacak.” ifadesini kullandı.

BİRLİK VE MÜCADELE ÇAĞRISI

Dilek İmamoğlu, konuşmasını birlik mesajıyla tamamladı: “Birbirimizin acısını paylaşmaya mecburuz, çünkü 86 milyonluk bir aileyiz. Bu ülkeyi güzellik, şefkat ve sevgi kurtaracak. Adalet yasaklanamaz, vicdan hapsedilemez.” “Ya hep beraber, ya hiçbirimiz.” diyerek kalabalığa seslenen İmamoğlu, mücadelelerinin devam edeceğini belirtti ve alanda bulunanlara teşekkür etti.

MİTİNGİN YANKILARI

Maltepe Mitingi, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna yönelik tepkilerin bir yansıması olarak geniş yankı buldu. Dilek İmamoğlu’nun konuşması, sosyal medyada da gündem olurken, mitinge katılanlar “Adalet” sloganlarıyla karşılık verdi. Konuşma, CHP’nin bu süreçteki tutumunu destekleyenler tarafından ilgiyle takip edildi.