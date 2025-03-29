Dilek İmamoğlu Maltepe Mitinginde Konuştu

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASI VE MITINGİN TEMEL NOKTALARI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve görevden alınmasının ardından CHP, Maltepe’de dikkat çekici bir miting gerçekleştirdi. Bu etkinlikte Dilek İmamoğlu, eşinin özgürlüğü ve Türkiye’nin geleceği için “Mücadeleye devam” çağrısında bulundu. Bayram öncesi düzenlenen mitingde, İmamoğlu’nun açıklamaları büyük bir ilgi topladı. Konuşmasında adalet, gençler ve dayanışma gibi temaların yanı sıra, kalabalık tarafından coşkuyla takip edilen önemli noktalar öne çıktı.

BAYRAMIN GETİRDİĞİ ZORLUKLAR VE ADALETİN ÖNEMİ

Dilek İmamoğlu, konuşmasına yaklaşan bayramın getirdiği zorluklara vurgu yaparak başladı: “Yarın bir bayram sabahına uyanacağız. Ancak yoksulluk, adaletsizlik ve ihmaller yüzünden sevdiklerini kaybedenler için bu bayram sevinci eksik olacak. Bizim ailemiz de bu bayrama eşim olmadan girecek.” Bu durumun sadece kendi ailelerini değil, hukuksuzlukla karşılaşan diğer bireyleri ve ailelerini de etkilediğini ifade etti.

EKREM İMAMOĞLU’NUN YÖNETİMİ VE TUTUKLULUĞU ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Dilek İmamoğlu, eşinin siyasi geçmişine atıfta bulunarak, “Ekrem, herkesi eşit gören bir anlayışla İstanbul’u yönetti. İstanbul’da ve Türkiye’nin dört bir yanında tevazuyla dolaştı. Milletin ona sevgisi nedeniyle cezalandırıldığını düşünüyorum” dedi. Bu cezalandırmanın halkın sevgisine engel olamayacağını savunan İmamoğlu, “Hangi demir parmaklık gerçeği hapsedebilir?” sorusunu yöneltti ve topluma adalet arayışında kararlılık çağrısı yaptı.

GENÇLERE HEDİYELER VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA MESAJLARI

İmamoğlu, konuşmasında gençlere özel bir önem atfederek, “Ekrem’in tutuklanması gençlerin tepkisini çekti. Onlar, adalete ve demokrasiye sahip çıkmanın bu ülkenin geleceği olduğunu fark etti” dedi. Gençlerin deprem ve yangın gibi doğal felaketlerde gösterdiği dayanışmayı öven İmamoğlu, “Bu gençleri suçlu gibi göstermeye çalışanlar bu meydana baksın” diyerek gençlerin hak arayışına destek verdi. Ayrıca, “Türkiye, evlatlarına acı çektiren bir ülke olmayacak” ifadesiyle gençler için umut dolu bir mesaj verdi.

BİRİKLİK VE MÜCADELE BAĞLANTISI

Dilek İmamoğlu, konuşmasını birlik çağrısıyla sonlandırdı: “Birbirimizin acısını paylaşmaya mecburuz, çünkü 86 milyonluk bir aileyiz. Bu ülkeyi güzellik, şefkat ve sevgi kurtaracak. Adalet yasaklanamaz, vicdan hapsedilemez.” “Ya hep beraber, ya hiçbirimiz” diyerek kalabalığa seslenen İmamoğlu, mücadelelerinin devam edeceğini ve alanda bulunanlara teşekkür etti.

MITİNGİN YANKILARI VE SOSYAL MEDYADAKİ ETKİLERİ

Maltepe Mitingi, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına gösterilen tepkilerin bir yansıması olarak geniş yankı buldu. Dilek İmamoğlu’nun konuşması sosyal medya platformlarında da gündem olurken, mitinge katılanlar “Adalet” sloganlarıyla karşılık verdi. Bu etkinlik, CHP’nin bu süreçteki tutumunu destekleyenler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.