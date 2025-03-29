Dilek İmamoğlu’ndan Maltepe Mitinginde Birlik Mesajı

BAYRAM VE ADALET VURGUSU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP tarafından Maltepe’de düzenlenen mitingde konuşan Dilek İmamoğlu, eşinin özgürlüğü ve Türkiye’nin geleceği için “Mücadeleye devam” çağrısında bulundu. Bayram öncesinde gerçekleşen bu etkinlikte, İmamoğlu’nun konuşmaları dikkat çekti ve adalet, gençler ile birlik konularına vurgu yaptı. Toplanan kalabalık, Dilek İmamoğlu’nun sözlerini ilgiyle dinledi.

Dilek İmamoğlu, bayram sabahının getirdiği zorluklara değinerek yerel sorunları dile getirdi: “Yarın bir bayram sabahına uyanacağız. Ancak yoksulluk, adaletsizlik ve ihmaller yüzünden sevdiklerini kaybedenler için bu bayram sevinci eksik olacak. Bizim ailemiz de bu bayrama eşim olmadan girecek.” Bu durumun hukuksuzlukla karşılaşan herkes için geçerli olduğunu belirtti.

EKREM İMAMOĞLU’NA YAPILAN CENAZE VE TUTUKLULUĞU

Eşinin siyasi geçmişine atıfta bulunan İmamoğlu, “Ekrem, herkesi eşit gören bir anlayışla İstanbul’u yönetti. İstanbul’da ve Türkiye’nin dört bir yanında tevazuyla dolaştı. Milletin ona sevgisi nedeniyle cezalandırıldığını düşünüyorum” şeklinde konuştu. Bu cezalandırmanın halkın sevgisinin önüne geçemeyeceğini savunan Dilek İmamoğlu, “Hangi demir parmaklık gerçeği hapsedebilir?” diye ekledi.

GENÇLERE VE TOPLUMA GÖNDERİLEN MESAJ

Dilek İmamoğlu, konuşmasında gençlere de özel bir yer ayırdı ve “Ekrem’in tutuklanması gençlerin tepkisini çekti. Onlar, adalete ve demokrasiye sahip çıkmanın bu ülkenin geleceği olduğunu fark etti” dedi. Gençlerin felaketlerde dayanışma gösterdiğini öven İmamoğlu, “Bu gençleri suçlu gibi göstermeye çalışanlar bu meydana baksın” diyerek gençlerin hak arayışına destek verdi. Eklemeyi de ihmal etmedi: “Türkiye, evlatlarına acı çektiren bir ülke olmayacak.”

BİRLEŞME VE MÜCADELE ÇAĞRISI

Son olarak, İmamoğlu konuşmasını birlik mesajıyla tamamladı: “Birbirimizin acısını paylaşmaya mecburuz, çünkü 86 milyonluk bir aileyiz. Bu ülkeyi güzellik, şefkat ve sevgi kurtaracak. Adalet yasaklanamaz, vicdan hapsedilemez.” “Ya hep beraber, ya hiçbirimiz” diyerek kalabalığa seslenen İmamoğlu, mücadelelerinin devam edeceğini dile getirdi ve katılımcılara teşekkür etti.

MİTİNGİN YANKILARI

Maltepe Mitingi, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna yönelik tepkilerin bir yansıması olarak önemli bir destek buldu. Dilek İmamoğlu’nun konuşması sosyal medyada geniş yankı bulurken, mitinge katılanlar “Adalet” sloganlarıyla karşılık verdi. Konuşma, CHP’nin bu süreçteki duruşunu destekleyenler tarafından dikkatle takip edildi.