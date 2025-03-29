Dilek İmamoğlu’ndan Mücadeleye Devam Mesajı

BAYRAM VE ADALET VURGUSU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve görevden alınmasından sonra CHP, Maltepe’de bir miting düzenledi. Etkinlikte konuşan Dilek İmamoğlu, eşinin özgürlüğü ve Türkiye’nin geleceği için “Mücadeleye devam” çağrısında bulundu. Bayram öncesi yapılan mitingde, İmamoğlu’nun açıklamaları dikkat çekti. Dilek İmamoğlu, konuşmasında adalet, gençler ve birlik temalarına vurgu yaptı ve toplanan kalabalık tarafından ilgiyle dinlendi.

Dilek İmamoğlu, bayram sabahına ulaşacaklarını ancak yoksulluk, adaletsizlik ve ihmaller nedeniyle “sevdiklerini kaybedenler için bu bayram sevinci eksik olacak. Bizim ailemiz de bu bayrama eşim olmadan girecek” sözleriyle bayramın getirdiği zorluklara dikkat çekti. Bu durumun, hukuksuzlukla karşılaşan diğer bireyleri ve ailelerini etkilediğini ifade etti.

EKREM İMAMOĞLU’NUN YÖNETİMİNE VE TUTUKLULUĞUNA DAİR AÇIKLAMALAR

Dilek İmamoğlu, eşinin siyasi geçmişine atıfta bulunarak, “Ekrem, herkesi eşit gören bir anlayışla İstanbul’u yönetti. İstanbul’da ve Türkiye’nin dört bir yanında tevazuyla dolaştı. Milletin ona sevgisi nedeniyle cezalandırıldığını düşünüyorum” şeklinde konuştu. Bu cezalandırmanın halkın sevgisini engelleyemeyeceğini savundu ve “Hangi demir parmaklık gerçeği hapsedebilir?” diye sordu.

GENÇLERE VE TOPLUMA MESAJ

Konuşmasında gençlere özel bir mesaj veren İmamoğlu, “Ekrem’in tutuklanması gençlerin tepkisini çekti. Onlar, adalete ve demokrasiye sahip çıkmanın bu ülkenin geleceği olduğunu fark etti” dedi. Gençlerin deprem ve yangın gibi felaketlerde gösterdiği dayanışmayı öven İmamoğlu, “Bu gençleri suçlu gibi göstermeye çalışanlar bu meydana baksın” diyerek gençlerin hak arayışına destek verdi. Ayrıca, “Türkiye, evlatlarına acı çektiren bir ülke olmayacak” ifadesini kullandı.

BİRLİK VE MÜCADELE ÇAĞRISI

Dilek İmamoğlu, konuşmasını birlik mesajıyla tamamlayarak, “Birbirimizin acısını paylaşmaya mecburuz, çünkü 86 milyonluk bir aileyiz. Bu ülkeyi güzellik, şefkat ve sevgi kurtaracak. Adalet yasaklanamaz, vicdan hapsedilemez.” “Ya hep beraber, ya hiçbirimiz” diyerek kalabalığa seslendi ve mücadelelerinin devam edeceğini belirtti. Mitingde bulunanlara teşekkür etti.

MITİNGİN YANKILARI

Maltepe Mitingi, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna yönelik tepkilerin bir yansıması olarak büyük yankı buldu. Dilek İmamoğlu’nun konuşması sosyal medyada da gündem olurken, mitinge katılanlar “Adalet” sloganlarıyla seslendiler. Konuşma, CHP’nin bu süreçteki duruşunu destekleyenler tarafından ilgiyle takip edildi.