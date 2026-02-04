Dilek İmamoğlu’nun Kardeşi Ali Kaya Gözaltına Alındı

İstanbul’da uyuşturucu soruşturması çerçevesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturma, sabah saatlerinde bir gözaltı ile devam etti.

DİLEK İMAMOĞLU’NUN KARDESİ KİMLİĞİYLE YAKALANDI

İddiaya göre, Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya, uyuşturucu ve fuhuş operasyonları kapsamında gözaltına alındı. Ali Kaya’nın sabah saatlerinde gözaltına alındığı bildiriliyor.

DEVAM EDEN OPERASYONLAR

Öte yandan, İstanbul’da ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar da sürmekte. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bu operasyonlar sonucunda, birçok tanınmış kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden bazıları tutuklanırken, diğerleri ise test sonuçları ve ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.