Dilek İmamoğlu’nun Kardeşi Ali Kaya Tutuklandı

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU VE FUHUŞ OPERASYONU

İstanbul’da gerçekleştirilen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Dilek İmamoğlu’nun kardeşi olan Ali Kaya’nın da yer aldığı belirtildi.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, gözaltına alınan 19 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı ve tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi. Yapılan incelemeler sonucu, aralarında Kaya’nın da bulunduğu 13 şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı.

