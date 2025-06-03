Gündem

Dilencinin Cebinden 20 Bin TL Bulundu

dilencinin-cebinden-20-bin-tl-bulundu

GEBZE’DE DİLENCİ YAKALANDI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, bayram öncesi vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapan bir kişi zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şahsı tespit etti ve yakaladı. Yapılan arama sonucunda, şahsın üzerinde tam 20 bin 575 TL nakit para bulundu. Gözaltına alınan kişi, zabıta müdürlüğü büro amirliğine götürüldü.

CEZA VE PARAYA EL KONULDU

Şahsın üzerinde bulunan paraya tutanak ile el konulurken, hakkında idari para cezası uygulandı. Gebze Belediyesi yetkilileri, bayram dönemlerinde vatandaşların iyi niyetini suistimal eden kişilere karşı denetimlerin daha da sıklaştırıldığını ifade etti.

MÜSAMAHA YOK

Belediyeden yapılan açıklamada, benzer durumlar ile karşılaşan vatandaşların zabıtaya bilgi vermesi gerektiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bayram öncesi vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ederek kazanç sağlamaya çalışan şahıslara kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek.”

ÖNEMLİ

Flaş

Yolsuzluk Soruşturmasında 4 Şüpheliye Tutuklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleriyle ilişkilendirilen dört soruşturma kapsamında gözaltına alınan dört kişi, tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Gündem

Inter Ve Inzaghi’nin Yolları Ayrıldı

İtalya'nın Serie A liginde mücadele eden Inter, teknik direktör Simone Inzaghi ile iş birliğini sonlandırdığını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.