dilencinin-cebinden-20-bin-tl-bulundu

GEBZE’DE DİLENCİ YAKALANDI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, bayram öncesi vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapan bir kişi zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şahsı tespit etti ve yakaladı. Yapılan arama sonucunda, şahsın üzerinde tam 20 bin 575 TL nakit para bulundu. Gözaltına alınan kişi, zabıta müdürlüğü büro amirliğine götürüldü.

CEZA VE PARAYA EL KONULDU

Şahsın üzerinde bulunan paraya tutanak ile el konulurken, hakkında idari para cezası uygulandı. Gebze Belediyesi yetkilileri, bayram dönemlerinde vatandaşların iyi niyetini suistimal eden kişilere karşı denetimlerin daha da sıklaştırıldığını ifade etti.

MÜSAMAHA YOK

Belediyeden yapılan açıklamada, benzer durumlar ile karşılaşan vatandaşların zabıtaya bilgi vermesi gerektiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bayram öncesi vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ederek kazanç sağlamaya çalışan şahıslara kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek.”