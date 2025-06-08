Ford Elektrikli Araçlarını Tanıttı

FORD’UN YENİ KAMPANYASI

Geçtiğimiz günlerde yeni elektrikli otomobillerini Türkiye pazarında satışa sunan Ford, bu araçları ülkemizde hızlı bir şekilde satmak için etkileyici bir kampanya başlatıyor. Kampanya kapsamında tüketiciler, belirtilen otomobilleri 12 ay vade ile 300 bin TL faizsiz kredi imkanıyla satın alabiliyor.

ELECTRİKLİ ARAÇ GAMINDAKİ MODELLER

Ford’un elektrikli ürün gamında hangi modellerin bulunduğuna bakıldığında, en pahalı seçenek Capri karşımıza çıkıyor. 1970’lerde ortaya çıkan bu ikonik otomobil, tekrar yeniden piyasaya sürülüyor. 64 kW bataryaya sahip olan bu araç, 325 km karma menzil sunuyor. Ayrıca, otomobilde ısı pompası standart olarak bulunuyor.