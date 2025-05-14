DİLOVASI’NDA KBRN İHRAÇ OLDU, 4 İŞÇİ HASTANEYE GÖNDERİLDİ

TEHLİKELİ OLAY DİLOVASI’NDAN

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kimyasal depolama tesisinde, bugün saat 17.00 sularında ciddi bir olay gerçekleşti. Tesis içinde tank temizliği yapan dört işçi, kimyasal maddeyle temas ettikten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle kötüleşti. Durumu fark eden fabrika yetkilileri, işçileri acil olarak Dilovası Devlet Hastanesi’ne götürdü.

KBRN EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

İhbarın üzerine hastaneye, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer olaylarına müdahale edecek ekipler sevk edildi. İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin de yer aldığı müdahale sırasında, özel koruyucu kıyafetlerle donatılmış KBRN personeli, hastane bahçesinde oluşturulan özel ünitede işçilere ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından durumu daha dikkatli takip edilmesi gereken dört işçi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatılırken, tesisteki güvenlik önlemlerinin de yeniden gözden geçirilmesi gerektiği belirtiliyor. Bu durum, kimyasal depolama tesislerinde güvenliğin artırılması gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.