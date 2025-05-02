Dini Özgürlükler Komisyonu Kuruldu! Trump Dini Geri Getiriyoruz!

ABD BAŞKANI TRUMP’IN DİNİ ÖZGÜRLÜKLER KOMİSYONU KURULDU

Beyaz Saray’da Tarihi Tören

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Mayıs 2025’te Beyaz Saray’da tarihi bir etkinlikle Dini Özgürlükler Komisyonu’na yönelik başkanlık kararnamesini imzaladı. Hristiyan, Yahudi ve Müslüman din adamlarının dua ettiği bu özel törende Trump, “Ülkemize dini geri getiriyoruz, bu önemli bir mesele!” şeklinde önemli bir açıklama yaparak kilise-devlet ayrılığı ilkesine meydan okudu. Komisyonun, tüm dinlerin özgürce yaşamını teşvik edeceği ve özellikle antisemitizmle etkin bir şekilde mücadele edeceği ifade ediliyor. Teksas Vali Yardımcısı Dan Patrick’in liderlik edeceği komisyon, Trump’ın ikinci döneminde dini değerleri yeniden ön plana çıkaran politikalarının bir uzantısı olarak görülüyor.

Komisyonun Amaçları: İnanç Özgürlüğü ve Antisemitizmle Mücadele

Trump, kurulan komisyonun ABD’deki tüm inanç gruplarının özgür bir şekilde pratik yapabilmesini sağlayacağını ve özellikle antisemitizmle mücadelede önemli bir rol üstleneceğini vurguladı. Şubat 2025’te kurulumunun yeni ait olduğu komisyon, Temmuz 2024’te yaşanan suikast girişiminden sağ kurtulmasını “Tanrının işi” olarak nitelendirmişti. Komisyonun, muhafazakâr Hristiyan değerlerini destekleyen Project 2025’in bir parçası olabileceği üzerinde tartışmalar sürüyor, ancak Trump bu ilişkiyi reddediyor.

Tartışmalar ve Eleştiriler

Trump’ın “kilise-devlet ayrılığını bir süreliğine unutalım” sözleri, ABD Anayasası’ndaki laiklik ilkesine karşı olduğu gerekçesiyle eleştirildi. Demokratlar, komisyonun muhafazakâr Hristiyan değerlerini etkili bir şekilde dayatabileceğini ve diğer inanç gruplarını dışlayabileceğini savunuyor. Hukuk uzmanları, Project 2025’in kilise-devlet ayrımını zayıflatma hedefinde olduğu görüşündeler. Ancak, Cumhuriyetçiler, komisyonun dini özgürlüklerin güçlenmesine ve antisemitizmle etkin bir şekilde mücadele edilmesine katkı sağlayacağını belirtiyor.

Komisyonun Geleceği

Komisyona Teksas Vali Yardımcısı Dan Patrick’in başkanlık edeceği duyuruldu. Komisyonun, dini özgürlükler ile ilgili politikaları şekillendirmesi ve özellikle Yahudi karşıtlığına karşı somut adımlar atması bekleniyor. Ancak Trump’ın 2017’deki kürtaj karşıtı uygulamaları ve Müslümanlara yönelik vize kısıtlamaları gibi geçmiş politikaları, komisyonun kapsayıcılığı konusunda soru işaretleri doğuruyor.