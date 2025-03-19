Diploması İptal Olan 28 Kişi Açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olma yolunda ilerlerken “evrakta sahtecilik” soruşturması hakkında önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Üniversitesi, Kıbrıs’taki Girne Amerikan Üniversitesi’nden bünyesine yapılan yatay geçişler sırasında YÖK raporlarında belirlenen usulsüzlükler nedeniyle bir inceleme başlattı. Okullar arası geçişte yaşanan sorunlar sonucunda İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu’nun diplomasını iptal etti.

USULSÜZ GEÇİŞLER İPTAL EDİLDİ

Aynı dönemde usulsüz geçiş yapan 27 kişinin daha diplomasının iptal edildiği belirtildi. Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen diğer 27 kişinin isim listesi ise şu şekilde: Pembegül Besen, Naciye Aylin Ataay, İ. Doğan Yıldırım, Sinan E. Erdil, Esra Cansu, Melikşah Özcan, Yeşim Özşahin, Türker Yüksel, Yonca Erişik, Hüseyin Kaplan, Hakan Ulaşan, Cem Diler, İrem Kaptan, Batuhan Tuncay, Mehmet Hanedar, İ. Hakkı Müftüoğlu, Orhan Kuray, Kenan Külekçi, Ahmet Kaya, Cengiz Saloğlu, Mustafa Kerem Erman, S. Sedat Köşetaş, Hayri Kaan Başol, Fatih Şabaz, Alkan Cevat Negiş, Salih Buğra, Mehmet Timuçin Teçmen, Banu Yalı, Burak Ülkeroğlu, Lerma Taşçı, Y. Uğur Karaoğlu, Cenk Bartın, Aclan Ertan, Alper Tunga, Rana Hairawi, U. Cenk Pehlivan, Hakan Başaran, Sevgi Toprak Tunga, Z. Neval Kanar, Ekrem İmamoğlu, M. Okan Kaya, Cenk Karayel, Serkan Eran, Alp Taşkent, Nur Taşkent, Ahmet Selim Gusar, Murat Büyük, Beysun Yılmaz, ve Yelda Eryaman.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Diploması iptal edilen 28 kişinin yer aldığı listede bazı dikkat çeken isimler bulunuyor. Bu isimlerin arasında babalarının nüfuzunu kullanarak usulsüz geçiş yapanların bulunduğu da gözlerden kaçmadı. Öne çıkan o isimler arasında iş insanı Halis Toprak’ın kızı Sevgi Toprak Tunga, damadı Alper Tunga, Turcas/Shell Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Timuçin Tecmen, Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü’nde profesör olan Naciye Aylin Ataay, Koç/Otakar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kerem Erman, STFA Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nur Taşkent ve STFA Yönetim Kurulu Üyesi Alp Taşkent yer alıyor.