Diplomasi Trafiği Yoğunlaştı, Bakan Görüştü

TELEFON DİPLOMASİSİ YOĞUNLAŞTI

ABD’de düzenlenen Ukrayna zirvesinin sonrasında Ankara’daki telefon diplomasisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmenin gündeminde, ABD Başkanı Trump’ın Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Putin ile ardından da Washington’da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yaptığı toplantılar yer aldı. İki bakan, telefon görüşmesinde bu toplantıların sonuçlarını değerlendirdi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlar üzerinde duruldu. Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Bakan Fidan, adil ve kalıcı bir barışa ulaşılması için Türkiye’nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ AVRUPALI BAKANLARLA DEVAM EDİYOR

Trump ve Zelenski’nin Beyaz Saray’daki görüşmesine İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Finlandiya’nın liderleri, Avrupa Komisyonu Başkanı ve NATO Genel Sekreteri de katıldı. Fidan, ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile de ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı. Bu görüşmelerde, toplantının sonuçları ele alınarak olası yeni adımlar değerlendirildi.