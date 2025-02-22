Diş Hekimini Başından Vurdu! Tüyler Ürperten Olay

DEHŞET DOLU ANLAR

İzmir’de korkunç bir olay yaşandı. Alsancak semti Kültür Mahallesi’nde, Ali Çetinkaya Bulvarı üzerindeki bir apartmanın ikinci katında meydana gelen olay, tüm dikkatleri üzerine çekti.

KANLI GÖRÜNTÜLER ANNESİNE GÖNDERİLDİ

İzmir Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde diş hekimi olarak görev yapan Mehmet Emrah Düşmez’in dairesine iddialara göre, borç-alacak meselesi yüzünden husumet bulunan M.A. geldi. Tartışma kısa zamanda kavgaya dönüştü ve M.A., tabancayla Düşmez’in başına ateş etti. Ardından, Düşmez’in telefonunu alan şüpheli, kanlar içindeki halini videoya kaydedip Düşmez’in annesine gönderdi ve olay yerinden kaçtı. Oğlunun vurulduğunu gören anne, durumu hemen polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Düşmez’e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, hastaneye kaldırmak üzere Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne götürdü. Bu arada, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.A.’yı Basmane semtinde yakalayıp gözaltına aldı. İfadeleri alınan şüpheli, Düşmez ile ortak iş yaptıklarını, Düşmez’in kendisini dolandırıp zarara uğrattığını belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.