Dış Ticaret Açığı Ağustosta Yüzde 16,7 Düştü

Dış Ticaret Açığı Verileri Açıklandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayına ait dış ticaret açığı verilerini kamuoyuna duyurdu. Bakan Bolat’ın verdiği bilgilere göre, ağustos ayında toplam mal ihracatı 21 milyar 795 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 0,9 oranında bir azalma gösteriyor.

İthalat ve Dış Ticaret Açığı Durumu

Aynı dönemde ithalat, yüzde 3,9 oranında bir azalmayla 25 milyar 963 milyon dolara düştü. İthalat, böylece 11 ay aradan sonra ilk kez bir düşüş yaşadı. Dış ticaret açığı ise yüzde 16,7 oranında azalarak 4 milyar 168 milyon dolara geriledi. Bu, son 46 ayın en düşük aylık dış ticaret açığı olarak kayıtlara geçti.