Dış Ticarette Aralık Ayında Yüzde 13 Artış Gerçekleşti

dis-ticarette-aralik-ayinda-yuzde-13-artis-gerceklesti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Aralık ayına dair dış ticaret endekslerini duyurdu. Yayınlanan verilere göre, Aralık 2025’te ihracat birim değer endeksi, önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13’lük bir artış gösterdi. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine oranı ile hesaplanan dış ticaret haddi, Aralık ayında 7,2 puan artışla 92,4 seviyesine ulaştı.

DIŞ TİCARET HADDİNDE DÜZENLİ YÜKSELİŞ

Hesaplamaları yapılan dış ticaret haddinin 2024 yılı Aralık ayında 85,2 olarak belirlendiği görülüyor. 2025 yılı Aralık ayında ise bu rakamın 7,2 puan artışla 92,4’e çıkması dikkat çekiyor. Bu durum, dış ticaret dengesinin iyileşme gösterdiğine işaret ediyor.

