Disiplin Cezası Alan Öğrencilere Belge Yok

Milyonlarca öğrenci 26 Haziran Cuma günü çalacak son zille birlikte yaz tatiline merhaba diyecek. Karnelerin heyecanla beklendiği bu günlerde ortaokul ve lise öğrencileri başarı belgelerine odaklandı. Ancak bu yıl dersleriniz ne kadar iyi olursa olsun okul içindeki davranışlarınız belgenizin kaderini belirleyebilir. Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına göre takdir ve teşekkür belgesi alabilmenin önünde net kurallar bulunuyor.

DİSİPLİN CEZASI ALAN ÖĞRENCİLER LİSTE DIŞI KALIYOR

Sene boyunca ders ortalaması ne kadar yüksek olursa olsun disiplin cezası alan öğrenciler tamamen listeden çıkıyor. Yıl içinde kınama, okuldan uzaklaştırma veya okul değiştirme cezalarından birini almış öğrencilere ders notları 100 bile olsa takdir veya teşekkür belgesi verilmeyecek. Sistem bu öğrencilerin notlarını hesaba katmadan doğrudan belge verilemez uyarısı basacak.

TEŞEKKÜR BELGESİ İÇİN GEÇERLİ NOT SINIRLARI

Herhangi bir disiplin cezası olmayan öğrencilerin belgeleri dönem sonu başarı ortalamalarına göre otomatik hesaplanacak. Teşekkür belgesi için dönem sonu ağırlıklı ortalamanın 70,00 ile 84,99 arasında olması gerekiyor. Hiçbir dersin dönem sonu notu 50’nin altında olmamalı. Ortaokul öğrencileri için kritik bir istisna var. Türkçe dersinden geçme notu 70 olduğu için Türkçe notu 70’in altında olmamalı.

TAKDİR BELGESİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Takdir belgesi için dönem sonu ağırlıklı ortalamanın 85,00 ve üzerinde olması şart. Tıpkı teşekkürde olduğu gibi 50’nin altında zayıf not bulunmaması gerekiyor. Ortaokul Türkçe dersi için bu sınır 70 olarak uygulanıyor.