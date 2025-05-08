Dışişleri, AP’nin Türkiye Raporu’na tepki

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, 7 Mayıs 2025’te Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu tarafından kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu’na yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık, söz konusu raporun Türkiye aleyhine çarpıtılmış, ön yargılı ve gerçek dışı iddialar içerdiğini belirterek, bu değerlendirmeleri kesin bir şekilde reddetti.

MESNETSİZ DEĞERLENDİRMELERİ REDDEDİYORUZ

Bakanlık, açıklamasında “Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu tarafından bugün kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu, ülkemiz aleyhine çarpıtılmış, ön yargılı ve gerçek dışı iddialar içermektedir. Terör örgütlerine ve Türkiye karşıtlığını varoluş nedeni haline getirmiş bazı çevrelere propaganda zemini sağlayan bir kurumun, ülkemizdeki siyasi dinamikler, dış politikamız ve Sayın Cumhurbaşkanı’mızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretine yönelik mesnetsiz değerlendirmelerini reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNE VURGU

Açıklamada, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) katılım süreci dâhil olmak üzere AB ile ilişkilerini karşılıklı yarar temelinde sürdürme beklentisi vurgulandı. Bakanlık, AP’nin bu süreçte yapıcı adımlar atmasının beklendiğini ifade etti. Ayrıca, raporda Türkiye’nin iç siyasi gelişmeleri ve dış politikasına yönelik eleştirilerin haksız olduğu belirtildi.

RAPORUN İÇERİĞİ VE ELEŞTİRİLER

AP’nin 2023-2024 Türkiye Raporu’nda, Türkiye’nin demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanlarında gerileme kaydettiği iddiası yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyareti de eleştirilmişti. Dışişleri Bakanlığı, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve raporu hazırlayanların tarafsızlık ilkesinden uzak bir tutum sergilediklerini savundu. Bakanlık, Türkiye’nin bölgesel ve küresel rolüne vurgu yaparak, raporun bu dinamikleri göz ardı ettiğini kaydetti.