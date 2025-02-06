Dışişleri Bakanı Fidan’dan Deprem Anması

DEPREMLERİN İKİNCİ YILI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla, hayatını kaybedenleri rahmetle anarak, ailelerine başsağlığı diledi. Bakan Fidan, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu şekilde ifade etti: “6 Şubat depremlerinin ikinci yılında, hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyor, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum.”

DOST ÜLKELERE TEŞEKKÜR

Bakan Fidan, depremin ardından Türkiye’ye destek veren “dost ve kardeş” ülkelere de şükranlarını sunduğunu belirtti. “İlk günden bu yana milletimizle omuz omuza, yaraları sarmak ve şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz.” şeklindeki vurgusu, yaşanan felaketin ardından uluslararası dayanışmanın önemini ortaya koyuyor.