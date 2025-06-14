Dışişleri Bakanı Fidan, İRAN-İSRAİL Görüşmesi

TELEFON DİPLOMASİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon diplomasisi yürüttü. Yürütülen görüşmelerde, uluslararası ilişkilerdeki dinamiklerin göz önünde bulundurulması dikkat çekti.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ ELE ALINDI

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Fidan’ın iki mevkidaşıyla gerçekleştirdiği görüşmelerde, özellikle İsrail’in İran’a yönelik saldırısı ve bölgedeki diğer gelişmeler kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Bu durum, bölgedeki güvenlik ve istikrar açısından önemli bir konu olarak öne çıkıyor.