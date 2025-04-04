Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail İle Yüzleşmek İstemiyoruz

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN: TÜRKİYE İSRAİL İLE KARŞI KARŞIYA GELMEK İSTEMİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Reuters’a verdiği röportajda Türkiye’nin İsrail ile Suriye’de çatışma ortamına girmek istemediğini açıkladı. Fidan, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarının, ülkenin yeni hükümetinin DAEŞ ve diğer tehditlerle mücadele kapasitesini zayıflattığını vurguladı.

İSRAİL’İN SURİYE POLİTİKASI BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIĞA YOL AÇABİLİR

Bakan Fidan, İsrail’in Suriye’deki faaliyetlerinin uzun vadede bölgede istikrarsızlığa neden olabileceğine dikkat çekti. “Suriye, İsrail ile anlaşma yapmak isterse bu onların tercihidir” diyen Fidan, Türkiye’nin Suriye, Ürdün, Lübnan ve Irak ile birlikte DAEŞ’e karşı ortak bir platform oluşturma hedefinde olduğunu belirtti.

ABD-İRAN GERGİNLİĞİNDE DİPLOMASİ VURGUSU

ABD-İran gerilimi hakkında sorulan bir soruya yanıt veren Fidan, diplomasinin kritik önem taşıdığını ve İran’a yönelik bir saldırı görmek istemediklerini ifade etti. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarının, Soğuk Savaş sonrası dönemde ABD’ye bağımlı hale gelen Avrupa için bir fırsat sunabileceğini söyledi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA BARIŞ SÜRECİ ZORLU

Rusya-Ukrayna Savaşı ve yaptırımlara da değinen Fidan, “Rusya ve Ukrayna’nın şu an için bir barış anlaşmasına varması zor görünüyor” dedi. ABD’nin savaşı sonlandırma çabalarını desteklediklerini belirten Fidan, “Herhangi bir anlaşmayı kabul etmek taraflar için kolay değil, ancak daha fazla can kaybından iyidir” şeklinde konuştu.

ABD’NİN TÜRKİYE’YE YÖNELİK YAPTIRIMLARI ANOMALİ OLARAK NİTELENDİRİLDİ

ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı S-400 yaptırımlarını “düzeltilmesi gereken bir anomali” olarak tanımlayan Bakan Fidan, “Savaşın yeniden başlamaması için caydırıcılık önemli” ifadelerini kullandı. Fidan ayrıca, Trump yönetiminin Türkiye’nin savunma sanayisine yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda çözüm üretebileceğine dair umutlu olduğunu dile getirdi.