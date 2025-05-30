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Dışişleri Bakanı Fidan, İstanbul’da görüşme yapılabilir

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DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN’IN UKRAYNA ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti sırasında Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bir araya geldi. İki bakan, baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın gidişatına dair önemli değerlendirmelerde bulunuldu.

SAVAŞIN DEVAMINA GÖZ YUMULAMAYACAK

Bakan Fidan, savaşla ilgili yaptığı açıklamada, “Ya bu savaşın devamına göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız” dedi. Ayrıca, İstanbul’da daha önce iki kez gerçekleştirilmiş olan Rusya-Ukrayna müzakerelerine dikkat çekti ve gelecek müzakerelerin İstanbul’da yapılabileceğini ifade etti.

Bakan Fidan, bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde yapılacak görüşmelere ilişkin, “Sayın Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Trump, Putin ve Zelenski’nin bir araya gelmesiyle İstanbul’da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu. Bu açıklama, İstanbul’un uluslararası barış süreçlerindeki rolünü yeniden gündeme getirdi.

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