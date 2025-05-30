Dışişleri Bakanı Fidan: İstanbul Görüşmesi Taçlanabilir

UKRAYNA’DA BAKAN FİDAN’IN TEMASLARI BAŞLADI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyaretinin kapsamını genişleterek bugün Kiev’de ilk temaslarına başladı. Başkent Kiev’deki Özgürlük Meydanı’nda Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Fidan, programına devam etti. İlk olarak, saldırılarda hayatını kaybeden Ukrayna askerlerinin anısını yaşatmak amacıyla oluşturulan Anma Duvarı’na çiçek bıraktı. Bu anma töreninin gerçekleştirilmesi sırasında Fidan, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile birlikteydi. Fidan ve Sybiha, anma töreninin ardından baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

GÖRÜŞMELERDE KALICI BARIŞ VURGUSU

Fidan ve Sybiha, görüşmelerinin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi. Sybiha, öncelikle barış görüşmelerine, ateşkes ve esir değişimine odaklandıklarını belirtti. Bakan Fidan’ın Moskova’dan döndüğünü hatırlatan Sybiha, “Türkiye’ye Karadeniz’deki seyrüsefere ve Kırım’ın geri alınması konusundaki desteği dolayısıyla teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, Sybiha’nın açıklamalarının ardından teşekkürlerini ileterek, “Daha güzel günlerde burada olmayı umuyorum” dedi ve öğleden sonra Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile yapılacak görüşmeyi de duyurdu. “Savaşta kritik bir yol ayrımına yaklaşıyoruz” diyen Fidan, önlerinde iki yol olduğuna dikkat çekerek, “Ya bu savaşa göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız” açıklamasında bulundu. İstanbul’daki müzakereleri hatırlatan Fidan, bu görüşmelerin somut sonuçlar verebileceğini vurguladı ve “İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmeler diplomatik çözüm arayışlarına yeni bir boyut kazandırdı” dedi.

İSTANBUL GÖRÜŞMELERİNE DİKKAT

Fidan, “İstanbul görüşmelerini yeni bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz. Bir sonraki turun yapılmasının mümkün olduğu görüşündeyiz” diyerek Türkiye’nin, müteakip görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu tekrar belirtti. Ayrıca, Rusya’nın 2 Haziran’da müzakerelere devam etmek istediğini aktaran Fidan, “Müzakerelerin nerede gerçekleştirildiğinden ziyade savaşın yol açtığı yıkımın ve insani trajedinin sonlandırılmasına odaklanıyoruz” dedi. Bu bağlamda, “Kalıcı barışın tek yol olduğuna” vurgu yaptı.

ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER BEKLENİYOR

Bakan Fidan’ın Ukrayna ziyaretinin içerisinde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Başbakan Denis Şmihal ile görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Ayrıca, Fidan’nın Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile ve 16 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirilen doğrudan müzakerelerde Ukrayna heyetine başkanlık eden Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile üst düzey görüşmeler yapacağı öngörülüyor. Fidan’ın ziyareti dahilinde Kırım Tatarı ve Gagauz Türk topluluklarının temsilcileriyle de bir araya gelmesi planlanıyor.