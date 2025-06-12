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Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Bakanla Görüştü

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GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi yaptı.

GAZZE’DE ATEŞKES GÜNDEMDİ

Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen bilgilere göre, görüşmede Gazze’deki güncel durum ile ateşkes sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar tartışıldı. Ayrıca, yaklaşan dönemde Filistin konusundaki toplantılar ve 21-22 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nın hazırlıkları üzerinde de duruldu.

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