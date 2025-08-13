Dışişleri Bakanı Fidan: YPG entegre olmuyor

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI VE YENİ DÖNEM

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’yi ziyaret eden Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile birlikte ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Fidan, açıklamalarında “Suriye’de yeni bir sayfa açıldı. Yıllardır devam eden kaos ve gözyaşı durdu. Bütün Suriyeliler için, bölge için umut kapısı açıldı” ifadelerini kullandı. Suriyelilerin vatanlarına dönmeye başladığını belirten Fidan, “Yaptırımlar kalkmaya başladı. Suriye’deki kardeşlerimiz hem bölgedeki devletlerle hem uluslararası aktörlerle ilişki geliştirmeye başladı” dedi.

SURİYE’DE KİRALIK OLAYLAR VE İSRAİL’İN ROLÜ

Fidan, Lazkiye’deki olaylarla ilgili de bilgi vererek, “YPG’nin bir türlü sisteme entegre olmak istememesi burada bir meydan okuma var. Bizlere düşen bu meydan okumayı iyi tanımlayıp ona göre önlem almak” dedi. Ayrıca Süveyda olaylarının ardından Amman’da düzenlenen toplantıları desteklediklerini vurguladı. “Bu karanlık tablonun en büyük aktörlerinden biri İsrail” diyen Fidan, Suriye’deki karışıklığın, İsrail’in ulusal güvenlik parametrelerini öncelik haline getirdiğini belirtti.

BİRLEŞİK BİR SÜREÇ İÇİN İHTİYAÇ

Suriye’deki olumlu gelişmelerin devam edebilmesi için karışıklığın olmadığı bir sürecin gerekliliğini ifade eden Fidan, “Suriye’nin toprak bütünlüğü ile halkın bütün kesimlerinin can ve mal güvenliği fevkalade önemli” şeklinde konuştu. Yeni dönemde YPG/SDG tarafından yapılan açıklamalara da dikkat çeken Fidan, bunun doğru bir yaklaşım olmadığını vurguladı. “Bölgedeki Kürt kardeşlerimizi İsrail’in maşası yapmak mı ilgilendiriyor?” dedi.

OLUMLU BİR SÜREÇTEN FAYDALANMA ÇAĞRISI

Fidan, Türkiye’de yeni ve olumlu bir ruhun hakim olduğunu belirterek, YPG’nin zamana oynama politikasını bırakması gerektiğini dile getirdi. “Kürt kardeşlerimizi daha fazla riske atmaktan çıkmaları lazım” diyen Fidan, “Türkiye’nin güvenlik taleplerinin tatmin edilmediği bir ortamda bizim burada rahat durma şansımız da yok” ifadesini kullandı. Fidan, “Büyük ve stratejik resme baktığımızda iyi niyetle hareket edeceğiz ama aldatılan tarafta olmayacağız. Bunun altını çizmek istiyorum” şeklinde uyardı.