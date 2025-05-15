Dışişleri Bakanı Fidan: “YPG Sözleri Yerine Getirmeli”

AB İLE İLİŞKİLER VE SAVUNMA ALANINDAKİ İLERLEMELER

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, AB’nin savunma alanında atılım yapma çabasında olduğunu ve bu yönde AB üyesi olmayan ülkelerle iş birliği arayışında olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Ankara’da bir görüşme gerçekleştirdiğini, ayrıca Ukrayna ve Rusya heyetlerinin İstanbul’da bir araya geleceğini ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Antalya’daki NATO toplantısına katıldığını bildirdi.

SURİYE’NİN YENİDEN İMARI VE İSTİKRAR KONUSUNDA MUTABAKAT

Suriye’nin yeniden imarına yönelik ortak çabaların önemine değinen Bakan Fidan, Türkiye’nin bu yöndeki çabalarının sonuç vermesi konusunda memnuniyet duyduklarını belirtti. Geçtiğimiz gün Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan görüşmeye Erdoğan’ın da telekonferansla katıldığını belirten Fidan, bu toplantının olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade etti. DAEŞ ile mücadelede gerekli adımların atılmaya başlandığını söyleyen Fidan, “Suriye’nin istikrar ve güvenliğinin sağlanması önceliklidir” diyerek, Türkiye’nin bu konuda uluslararası topluma entegrasyon çabalarını sürdürdüğünü vurguladı.

RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMELERİNDE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Fidan, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine dair Türkiye’nin arabulucu rolünü sürdüreceğini belirtti. “Diyalog masasının kurulmasının desteklenmesi gerekmektedir” diyen Fidan, her iki tarafın tavizler vermesi için bir çaba göstermeleri gerektiğini söyledi. Arabulucu ülkelerin önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Fidan, Türkiye’nin desteğini her zaman sürdüreceğini belirtti.

YPG VE ŞAM ARASINDAKİ MUTABAKAT

YPG’nin Şam ile vardığı mutabakatı olumlu karşıladıklarını ifade eden Fidan, bu sözlerin hayata geçirilmesine yönelik beklentilerini belirtti. Fidan, “YPG’nin askeri yapısının çözülmesi ve Suriye’deki yeni orduya entegrasyonu gerekmektedir” diyerek, bu konuda henüz YPG tarafından atılan somut bir adım olmadığını söyledi.

ABD ASKERLERİNİN SURİYE’DEN ÇEKİLMESİ

Bakan Fidan, ABD askerlerinin Suriye’den çekilebileceği bilgisini vererek, “Yaptırımların kaldırılması öne çıkan konulardan biridir” dedi. Diplomatik çabaların bir aşaması olarak bunun devam etmesinin gerekli olduğunu vurgulayan Fidan, ABD’nin bölgeden ayrılmasının mümkün olabileceğini ifade etti.

GAZZE’DEKİ İNSANLIK DRAMI VE ÇÖZÜM ARAYIŞI

Gazze’de yaşanan insani dramın giderek kötüleştiğini belirten Fidan, bu durumun durdurulması için uluslararası destek gerektiğini ifade etti. “Filistin’de iki devletli bir çözüme ulaşmak için çalışmalıyız” diyen Fidan, bu durumun küresel güvenlik için hayati önem taşıdığını belirtti.

AVRUPA GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ

Son olarak, Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki savunma iş birliğinin önemine değinen Fidan, uygun bir iş birliği modeli geliştirilmesinin zorunlu olduğunu belirtti. “NATO toplantıları bu konu için önemli bir gündem oluşturuyor” diyen Fidan, Türkiye’nin savunma sanayisinin ilerlemiş olduğunu ve daima karşılıklı alışverişe açık olduklarını vurguladı.