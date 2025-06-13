Dışişleri Bakanı H. Fidan, Al Sani ile görüştü

TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu görüşmede çeşitli konular değerlendirildi.

ATEŞKES VE TOPLANTILAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER YAPILDI

Görüşmede, Gazze’de ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalar üzerinde duruldu. Ayrıca, Filistin ile ilgili önümüzdeki günlerde düzenlenecek toplantıların hazırlıkları hakkında bilgi alışverişi yapıldı.