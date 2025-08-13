Dışişleri Bakanı H. Fidan: YPG Entegre Olmuyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’yi ziyaret eden Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, açıklamasında şunları dile getirdi: “Suriye’de yeni bir sayfa açıldı. Yıllardır süregelen kaos ve gözyaşı durdu ve tüm Suriyeliler için, bölge için umut kapısı açıldı. Suriyeliler belirli bir tempo ile vatanlarına geri dönmeye başladı. Yaptırımlar kalkmaya başladı. Suriye’deki kardeşlerimiz, bölgedeki devletlerle ve uluslararası aktörlerle ilişkiler geliştirmeye başladı. Bazı aktörlerin belirli eylemleri hayata geçirdiğini görüyoruz. Lazkiye’de başlayan olaylar ve YPG’nin sisteme entegre olmaktaki isteksizliği bir meydan okuma oluşturuyor. Bizim görevimiz bu meydan okumayı iyi tanımlayıp, ona göre önlem almak.”

KARANLIK TABLODA İSRAİL’İN ROLÜ

Süveyda olaylarının ardından Amman’da düzenlenen toplantılar serisini desteklediklerini belirten Bakan Fidan, “Kabilelerin bir araya gelerek bu sorunu barışçıl bir şekilde çözme çabalarını olumlu buluyoruz. Bu karanlık tablonun en büyük aktörlerinden biri İsrail. Suriye’deki karışıklıklar, kaotik bir ortam oluşturması açısından İsrail’in ulusal güvenlik parametreleri için bir öncelik haline gelmiş gibi görünüyor. Attıkları adımlar yalnızca işgal ettikleri ülkeleri etkilemiyor, sınırı olan diğer ülkeleri de etkiliyor. Potansiyel krizleri önceden analiz edip, gerekli uyarıları yapıyoruz. Suriye’nin birliğini, bütünlüğünü bozucu tutumların göz ardı edilmemesi gerekiyor.” dedi.

BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ VE GÜVENLİK

Suriye’deki olumlu gelişmelerin devam etmesi için karışıklığın olmadığı bir ortama ihtiyaç olduğunu vurgulayan Fidan, “Bölgedeki her aktör bizim gibi yapıcı niyet taşımıyor. Oyun bozanlar var ve bunların başında İsrail’in politikaları geliyor. Suriye’nin yeni yönetiminin halkına hizmet etmek için devlet kurumlarını yeniden inşa etme çabalarını desteklemeliyiz. Suriye’nin toprak bütünlüğü ve halkın güvenliği son derece önemli.” ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde YPG/SDG’nin yaptığı birçok açıklamaya dikkat çeken Fidan, “Ortaya çıkan tablo, ’10 Mart mutabakatını böyle anlamıyoruz. Türkiye’deki süreç bizi ilgilendirmiyor’ şeklinde. Peki sizi ne ilgilendiriyor? Bölgedeki Kürt kardeşlerimizi İsrail’in maşası yapmak mı ilgilendiriyor?” diye sordu. Örgüt üyelerinin Suriye’yi terk etmediğini ve Türkiye’deki sürecin ardından silahlı tehdidin azaltılmasına yönelik adımlar atılmadığını vurgulayan Fidan, “Bunu görmediğimizi zannetmesinler.” dedi.

TÜRKİYE’DE OLUMLU BİR SÜREÇ VAR

Fidan, “Artık YPG’nin ve yönetim kadrolarının zamana oynama politikasını bırakması lazım. Yol yakınken, Kürt kardeşlerimizi daha fazla riske atmaktan kaçınmaları gerektiğini düşünmeliler. Türkiye’de yeni bir ruh ve olumlu bir süreç var; bunlardan faydalanmak lazım. Küçük kurnazlıkları görmüyor değiliz ve tekrar uyarıyorum: Davet ediyoruz, durduğunuz yer halihazırda doğru değil, bunu değiştirin. Suriye’yi birlikte nasıl inşa edeceğinizi düşünün.” dedi. Türkiye’nin güvenlik taleplerinin karşılanmadığı bir ortamda rahat durma şanslarının olmadığını kaydeden Fidan, bu konunun önemine vurgu yaptı.