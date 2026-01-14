Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BAE’de İkili İlişkileri Görüştü

disisleri-bakani-hakan-fidan-bae-de-ikili-iliskileri-gorustu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaretleri çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) adım attı. Bakan Fidan, Abu Dabi’de BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş’ın ABD merkezli sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Fidan, BAE’li mevkidaşı Abdullah Bin Zayid Al Nahyan ile de görüşmeler gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmelerde, Türkiye ile BAE arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra iki ülke arasında farklı alanlardaki işbirliklerinin derinleştirilmesi ve ortak çalışma fırsatlarının artırılması masaya yatırıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kohat’taki Yasa Dışı Altın Madeninde Çökme: 8 Ölü 1 Yaralı

Pakistan'da ruhsatsız bir altın madeninde çökme yaşandı; olayda 8 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı.
Gündem

Malatya’da İş Yerinde Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Malatya'da bir iş yerinde meydana gelen silahlı çatışmada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olay sonrası 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gündem

Samanlı Mahallesi’ndeki Ahşap Palet Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir ahşap palet fabrikasında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni araştırılıyor.
Gündem

Tatvan-Bitlis Karayolunda Trafik Kazası Yaralı Var

Tatvan'da yaşanan trafik kazasında bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili detaylar araştırılıyor.
Gündem

Gazipaşa’da Kamyonet Çarpışması: 1 Kişi Yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki kamyonetin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.