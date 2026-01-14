Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BAE’de İkili İlişkileri Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaretleri çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) adım attı. Bakan Fidan, Abu Dabi’de BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş’ın ABD merkezli sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Fidan, BAE’li mevkidaşı Abdullah Bin Zayid Al Nahyan ile de görüşmeler gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmelerde, Türkiye ile BAE arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra iki ülke arasında farklı alanlardaki işbirliklerinin derinleştirilmesi ve ortak çalışma fırsatlarının artırılması masaya yatırıldı.