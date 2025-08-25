Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İrlanda’ya Ziyaret Gerçekleştiriyor

HAKAN FİDAN’IN İRLANDA ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 26-27 Ağustos tarihlerinde İrlanda’ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu, Bakan Fidan’ın İrlanda’ya yaptığı ilk resmi ziyaret olacak. Ziyaret sırasında, Fidan; İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Ticaret ile Savunma Bakanı Simon Harris ile önemli görüşmeler yapacak. İki bakan, son olarak 20 Şubat’ta Johannesburg’da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde bir araya gelmişti.

GÖRÜŞMELERDE ELE ALINACAK KONULAR

Bakan Fidan’ın görüşmelerde Türkiye-İrlanda ikili ilişkilerinin güçlendirilmesi ve bölgesel istişarelerin artırılması konularına dikkat çekmesi bekleniyor. 2026 yılı, diplomatik ilişkilerin 75’inci yılı olması sebebiyle, karşılıklı üst düzey temasların ve ortak etkinliklerin artırılması gündemde olacak. Ayrıca, iki ülke arasındaki ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi için yeni iş birliği fırsatlarının yanı sıra, İrlanda’nın AB Dönem Başkanlığı bağlamında Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesi ve SAFE mekanizmasına Türkiye’nin dahil edilmesinin önemi de tartışılacak. Savunma sanayii alanında ortaklıkların geliştirilmesi, Filistin meselesinde iki devletli çözüm çerçevesinde iş birliği ve bölgesel konular arasında Ukrayna, Suriye ve İran gibi küresel gelişmelerin değerlendirilmesi öngörülüyor.

TÜRKİYE-İRLANDA İLİŞKİLERİNİN TARİHİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU

Türkiye ve İrlanda arasındaki diplomatik ilişkiler 1951 yılında tesis edildi ve Türkiye’nin Dublin Büyükelçiliği 1973’te açıldı. 2026 yılında bu ilişkilerin 75. yılı kutlanacak. Tarihi bağlar açısından, 1845-1852 yıllarında yaşanan Büyük Kıtlık döneminde Sultan Abdülmecid’in 1847 yılında yaptığı nakdi yardım ve üç gemi dolusu gıda yardımı, iki ülke ilişkilerinde önemli bir hatıra olarak öne çıkıyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 2 milyar dolar seviyesine ulaşırken, hedef bunun 3 milyar dolara çıkarılması. İrlanda’nın Türkiye’deki yatırımları ise 1,3 milyar dolar civarında. Ülkede yaşayan yaklaşık 13 bin Türk vatandaşı, iki ülke halkları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlıyor. 2024 yılı için Türkiye’yi ziyaret eden İrlandalı turist sayısının ise yaklaşık 200 bin olması bekleniyor.

İRLANDA’NIN FİLİSTİN POLİTİKASI

İrlanda, 1980’lerden bu yana iki devletli çözüm temelinde bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulması yönünde çaba gösteriyor. 28 Mayıs 2024 tarihinde Filistin’i resmen tanıyan İrlanda, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açtığı davaya müdahillik beyanında bulunmuştu. Buna yanıt olarak İsrail, Dublin Büyükelçiliğini kapatmış ve işgal altındaki Filistin topraklarıyla mal ticaretini yasaklayan bir yasa tasarısını haziran ayında yayımlamıştı. Bu tasarının yeni yasama yılında parlamentoda görüşülmesi bekleniyor.