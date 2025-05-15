Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ‘YPG Adım Atmalı’

İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye ve Avrupa Birliği’nin (AB) ilişkilerine dikkat çekerek, AB’nin savunma alanında güçlü adımlar atmaya çalıştığını belirtti. Fidan, bunun için AB üyesi olmayan ülkelerle iş birliği yapma arayışında olduğunun altını çizdi. Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile gerçekleştirdiği görüşmeden ve Ukrayna ile Rusya heyetlerinin İstanbul’da bir araya gelme süreçlerinden bahsetti. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da Antalya’daki NATO toplantısına katıldığını ifade etti. Suriye’nin yeniden inşası için ortak bir çaba gösterilmesinin gerektiğini vurgulayan Fidan, Türkiye’nin bu yöndeki çabalarının sonuç vermesinden memnuniyet duyduklarını aktardı.

ORTAK HEDEF: SİSTEMSİZLİĞİ GİDERMEK

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan toplantıya Erdoğan’ın da telekonferansla katıldığını belirten Fidan, toplantının sonuçlarının olumlu olduğunun altını çizdi. DAEŞ ile mücadelede gerekli adımlarının atılmaya başlandığını söyleyen Fidan, “Suriye’nin istikrar ve güvenliğinin sağlanmasının öncelik olduğu konusunda mutabıkız. Ortak bir çaba sergilenmeli, biz Türkiye olarak Suriye’nin uluslararası topluma entegre olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. Fidan, Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde düzenlenen toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımının önemine de dikkat çekti.

ARABULUCULUK ROLÜNÜ SÜRDÜRMEK

Bakan Fidan, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmeleriyle ilgili Türkiye’nin arabulucu rolünü sürdüreceğini belirtti. Fidan, diyalog masası kurma konusundaki desteklerini yineleyerek, iki tarafın da belli tavizler vererek ilerlemesi gerektiğini ifade etti. “Arabuluculara çok büyük iş düşüyor. Biz her türlü desteği başından beri verdiğimiz gibi şimdi de vermeye devam edeceğiz” dedi.

YPG VE ŞAM MUTABAKATI

YPG’nin Şam ile yaptığı mutabakatı olumlu bulduklarını belirten Fidan, “Burada bir beyan var ama biz bu sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz” diyerek YPG’nin askeri yapısının çözülmesi gerektiğini vurguladı. Fidan, “Suriye’deki gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

ABD ASKERLERİ VE YAPTIRIMLAR

Bakan Fidan, ABD askerlerinin Suriye’den çekilebileceğini söyledi. Fidan, “Cumhurbaşkanımızın Trump göreve geldiğinden beri yaptığı görüşmelerde gündeme getirdiği konulardan biri de yaptırımların kaldırılmasıydı” ifadesini kullandı. Fidan, ABD askerlerinin bölgeden ayrılmasının mümkün olabileceğini dile getirdi.

GAZZE’DEKİ DURUM

Gazze’de yaşanan insanlık dramının arttığını belirten Fidan, bu konunun çözülmesi için uluslararası kamuoyunun adım atmasını beklediğini vurguladı. “İnsani yardımlar engellendiği için açlıktan ölümler giderek artıyor” diyen Fidan, iki devletli çözüm için çaba Sarf etmenin gerekli olduğunu belirtti.

SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ MODELİ

Fidan, Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasında savunma alanındaki iş birliğine vurgu yaparak, uygun bir iş birliği modeli geliştirilmesinin zorunlu olduğunu söyledi. Fidan, “NATO toplantılarının önemli bir gündem maddesi de bu. AB üye olmayan ülkeleri de kapsayacak bir iş birliği istemi geliştirmek durumundayız” dedi. Türkiye’nin savunma sanayisinin oldukça ilerlemiş olduğunu belirten Fidan, “Karşılıklı dayanışma ve güven her alanda meyvesini verir” şeklinde konuştu.