Dışişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı

GEMİ SALDIRIYA UĞRADI

Gazze’ye insani yardım ve aktivist taşıyan bir gemi, Malta açıklarındaki uluslararası sularda Filistin topraklarına doğru ilerlerken saldırıya uğradı. İnsansız hava araçlarının (İHA) hedef aldığı geminin hasar gördüğü belirtildi.

BOMBARDIMAN YANGINA YOL AÇTI

Özgürlük Filosu Koalisyonu yaptığı açıklamada, “Malta saatiyle 00:23’te, Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait Conscience gemisi uluslararası sularda doğrudan saldırıya uğradı.” ifadesine yer verildi. Açıklamada, “Silahlı insansız hava araçları, silahsız bir sivil geminin ön tarafına iki kez saldırarak yangına ve gövdede önemli bir deliğe neden oldu.” denildi. İsrail iddiaya ilişkin henüz bir yanıt vermedi.

SALDIRIYI KINIYORUZ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, “Geminin, İsrail’e ait insansız hava araçları tarafından hedef alındığına dair iddialar bulunmaktadır. Saldırının detaylarının bir an önce ortaya çıkarılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm girişimler yapılacaktır.” açıklamasını yaptı. Keçeli, sosyal medya hesabından da “Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait olan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu ‘Conscience’ adlı gemiye, Malta açıklarındaki uluslararası sularda seyrettiği sırada bir saldırı düzenlendiği öğrenilmiştir.” ifadesini paylaştı. Gemideki mürettebatın ve yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı. “Vatandaşlarımızın güvenli bir konuma nakledilmesi için Malta makamlarıyla iş birliği halinde gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Sivil bir gemiye yönelik olan ve uluslararası sularda seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.” diyerek, saldırının faillerinin ortaya çıkarılması için gereken adımların atılacağını ifade etti.

TEKNENİN ELEKTRİK SİSTEMİ HEDEF ALINDI

Aktivistler, saldırının sabah erken saatlerde geminin jeneratörünü hedef alarak tekneyi elektriksiz bıraktığını bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde gemide meydana gelen büyük bir yangın ve patlama gözlemleniyor. Malta hükümeti, on iki mürettebat üyesi ve dört sivilin güvenli olduğunu doğruladı.

YARDIM MİSYONU İÇİN YOLA ÇIKMIŞTI

Grup, 21 ülkeden aktivistlerin, “İsrail’in Gazze’ye uyguladığı yasadışı ve ölümcül ablukaya meydan okumak ve hayat kurtarıcı yardımı ulaştırmak” amacıyla gemide bulunduğunu açıkladı. İsrail, iki ay önce Gazze’ye sıkı bir abluka uygulamış ve bölgeye yiyecek, yakıt, ilaç veya başka malzemelerin girişine izin vermemişti; Mart ortasında da kırılgan ateşkesin çökmesiyle Gazze’de yoğun askeri operasyonlara yeniden başlamıştı.