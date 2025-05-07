Dışişleri Bakanlığı: İsrail Eylemlerine Son Vermeli

İSRAİL’İN SORUMSUZ EYLEMLERİNE YER VERİLDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in tüm bölgeyi topyekun bir çatışma ortamına sürüklemeye yönelik sorumsuz eylemlerine son vermesi gerektiği ifade ediliyor. Açıklamada, İsrail’in Suriye, Lübnan ve Yemen gibi bölge ülkelerine yönelik saldırılarının barış ve istikrarı hedef aldığı vurgulanıyor. Açıklamada “Netanyahu hükümetinin Gazze’deki işgalini genişletme yönündeki son kararı da aynı yayılmacı ve tahripkar anlayışın tezahürüdür.” denildi.

ULUSLARARASI TOPLUMUN ROLÜ

Yapılan açıklamada, uluslararası toplumun, İsrail’in pervasız saldırganlığı karşısında sessiz kalmaması ve kararlı bir duruş sergilemesinin bölgesel ve küresel barışın gereği olduğu aktarıldı. “Türkiye, Orta Doğu’da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını, bölge ülkeleri ve uluslararası toplumla dayanışma içinde sürdürmektedir.” ifadesi de belirtildi.

GAZZE’DEKİ İŞGAL PLANI

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze’ye yönelik saldırıların genişletilmesi planını onayladı. Bu plan, Gazze’de daha geniş bölgelerin işgal edilmesini ve “tampon bölgelerin” genişletilmesini kapsıyor. Planda, İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden geri çekilmemesi ve Filistinlilerin zorla Gazze’nin güneyine göç ettirilmesi de yer alıyor. Planın kabul edilmesinin ardından yerel basına konuşan İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze’yi kalıcı olarak işgal edeceklerini dile getirdi.