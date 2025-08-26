Dışişleri Bakanlığı, İsrail’i kınadı

Dışişleri Bakanlığı’nın Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik genişletilmiş askeri saldırılarına dair yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “İsrail’in Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına yürüttüğü ve kapsamını genişlettiği askeri saldırıları güçlü bir şekilde kınıyoruz.” denildi. Suriye’deki güvenlik ve istikrarı hedef alan bu saldırıların sonlandırılmasının gerektiği ifade edildi. Ayrıca, Suriye hükümetinin barış ve huzur ortamını sağlama çabalarına yönelik desteğin devam ettirilmesi gerektiği vurgulandı. Türkiye’nin, Suriye halkının haklı talepleri doğrultusunda, güvenli ve toprak bütünlüğüne sahip bir Suriye vizyonunu desteklemeye devam edeceği mesajı verildi.

Ömer Çelik’ten Tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından İsrail’in saldırılarına karşı tepki gösterdi. Çelik, “İsrail tüm bölge ve dünya için katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor. İsrail’in Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sistematik olarak hedef alması bu lanetli planın parçasıdır. Bu saldırıların birileri tarafından ‘İsrail’in güvenliği’ olarak etiketlenmesi dünyanın en büyük yalanıdır ve insanlık değerlerine hakarettir” ifadelerini kullandı. Çelik, Suriye’nin siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı olan tüm unsurların, “İsrail’in soykırım siyasetinin aparatı” olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı’nın, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü konusundaki desteğini en güçlü şekilde açıkladığını belirterek, karşıt bir tavır sergileyenlerin yalnızca İsrail’in planlarının bir parçası olmakla yetinecekleri uyarısını yaptı.

Kuneytra’daki Saldırı

Suriye’nin güneyindeki Kuneytra ilinde gerçekleştirilen bir saldırıda, İsrail ordusunun bir sivilin hayatını kaybetmesine yol açtığı bildirildi. Suriye devlet televizyonu Elihbariyye’ye göre, “işgalci İsrail” güçleri Kuneytra’nın kuzey kısmındaki Tırınce köyündeki bir eve müdahalede bulundu. İsrail, Suriye’deki Baas rejiminin devrilmesinden sonra farklı illere saldırılar düzenlerken, Kuneytra ilinde 1974 yılına ait çatışmasızlık hattında ve dışında askeri üsler kurarak devriyeler de yürütüyor.