Dışişleri Bakanlığı: İsrail Sorumlu Olmalı

İSRAİL’İN SORUMSUZ EYLEMLERİNE SON VERİLMELİ

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in tüm bölgeyi kaotik bir çatışma ortamına sürüklemeye yönelik sorumsuz davranışlarına son vermesi gerektiği belirtildi. Söz konusu açıklamada, İsrail’in Suriye, Lübnan ve Yemen gibi bölge ülkelerine yönelik saldırılarının barış ve istikrarı tehdit ettiği vurgulandı. “Netanyahu hükümetinin Gazze’deki işgalini genişletme yönündeki son kararı da aynı yayılmacı ve tahripkar anlayışın tezahürüdür.” ifadesine yer verildi.

ULUSLARARASI TOPLUMUN TUTUMU

Açıklamada, uluslararası toplumun İsrail’in pervasız saldırganlığı karşısında sessiz kalmaması ve kararlı bir duruş sergilemesinin hem bölgesel hem de küresel barışın temeli olduğu ifade edildi. “Türkiye, Orta Doğu’da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını, bölge ülkeleri ve uluslararası toplumla dayanışma içinde sürdürmektedir.” denildi.

GAZZE’DEKİ İŞGAL PLANI

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze’ye yönelik saldırıların genişletilmesi için bir plan kabul etmişti. Bu plan, Gazze’de daha fazla alanın işgal edilmesini ve “tampon bölgelerin” genişletilmesini kapsıyor. Planda, İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden geri çekilmeyeceği ve Filistinlilerin zorla Gazze’nin güneyine göç ettirileceği de yer alıyor. Planın kabulü sonrası yerel medya ile konuşan İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze’yi kalıcı olarak işgal edeceklerini belirtmişti.