Dışişleri Bakanlığı: İsrail Sorumluluk Almalı

ISRAİL’İN SORUMSUZ EYLEMLERİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in tüm bölgeyi topyekun bir çatışma ortamına sürüklemeye yönelik sorumsuz eylemlerine son vermesi gerektiği ifade ediliyor. Suriye, Lübnan ve Yemen de dahil olmak üzere bölgedeki ülkelere yönelik saldırılarının barış ve istikrarı hedef aldığı vurgulanan açıklamada, “Netanyahu hükümetinin Gazze’deki işgalini genişletme yönündeki son kararı da aynı yayılmacı ve tahripkar anlayışın tezahürüdür.” deniliyor.

ULUSLARARASI TOPLUMUN TUTUMU

Açıklamada, uluslararası toplumun, İsrail’in pervasız saldırganlığı karşısında sessiz kalmaması ve kararlı bir duruş sergilemesinin bölgesel ve küresel barışın gereği olduğu belirtiliyor. “Türkiye, Orta Doğu’da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını, bölge ülkeleri ve uluslararası toplumla dayanışma içinde sürdürmektedir.” ifadesi de yer alıyor.

GAZZE’DE İŞGALİN GÜÇLENMESİ

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze’ye yönelik saldırıların genişletilmesi planını kabul etmişti. Bu plan, Gazze’de daha fazla bölgenin işgal edilmesini ve “tampon bölgelerin” genişletilmesini kapsıyor. Plan dahilinde, İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden geri çekilmeyeceği ve Filistinlilerin zorla Gazze’nin güneyine göç ettirilmesi öngörülüyor. Planın kabul edilmesi sonrası yerel basına konuşan İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze’yi kalıcı olarak işgal edeceklerini belirtmişti.