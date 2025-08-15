Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e Tepki Geldi

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ü birbirinden ayırmayı hedefleyen yerleşim planına karşı olduğunu duyurdu. Bakanlık, “İsrail’in E1 bölgesinde yerleşim inşa edilmesine yönelik planı onaylamasını kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI

Açıklamada, Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ü fiilen birbirinden ayıracak bu adımın, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal ettiği vurgulandı. Ayrıca, bu durumun Filistin Devleti’nin toprak bütünlüğüne, iki devletli çözüm zeminine ve kalıcı barış umutlarına zarar verdiği belirtildi.

FİLİSTİN DEVLETİ’NE DESTEK

Bakanlık, “1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin hayata geçirilmesi, bölgede adil ve kalıcı barışın sağlanmasının tek yoludur” dedi. Ayrıca, Filistin halkının haklı davasını ve kararlı mücadelesini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.